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3:49   29 Июня 2019
Россия

Испытания гиперзвуковой ракеты-мишени «Гвоздика» пройдут осенью

Испытания гиперзвуковой ракеты-мишени «Гвоздика» пройдут осенью

Гиперзвуковая ракета-мишень «Гвоздика» осенью пройдет предварительные испытания, в настоящее время создается опытный образец, рассказали в концерне «Калашников» на международном форуме «Армия-2019».

«Специалисты НПО «Молния» и концерна «Калашников» работают над созданием ракеты-мишени нового поколения «Гвоздика». Она позволит готовить специалистов противовоздушной обороны к защите стратегических объектов от гиперзвукового оружия,  — заявили в концерне. — Сейчас создается опытный образец, предварительные испытания планируем начать осенью».

Новейшая ракета-мишень заменит существующие мишени типа «Стриж» и позволит имитировать перспективные средства воздушного нападения.

В мае российский лидер Владимир Путин сообщил, что отечественные виды защиты от гиперзвукового оружия необходимо разработать раньше, чем в других странах. Он добавил, что на данный момент гиперзвукового оружия нет ни у одной страны мира, кроме РФ.

«Но мы также прекрасно понимаем, что в ведущих странах мира рано или поздно такое оружие появится, и для нас с вами будет лучше, если для них это будет поздно», — заявил президент на совещании с военными.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #путин #калашников #гвоздика

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