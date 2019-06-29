Испытания гиперзвуковой ракеты-мишени «Гвоздика» пройдут осенью

Гиперзвуковая ракета-мишень «Гвоздика» осенью пройдет предварительные испытания, в настоящее время создается опытный образец, рассказали в концерне «Калашников» на международном форуме «Армия-2019».

«Специалисты НПО «Молния» и концерна «Калашников» работают над созданием ракеты-мишени нового поколения «Гвоздика». Она позволит готовить специалистов противовоздушной обороны к защите стратегических объектов от гиперзвукового оружия, — заявили в концерне. — Сейчас создается опытный образец, предварительные испытания планируем начать осенью».

Новейшая ракета-мишень заменит существующие мишени типа «Стриж» и позволит имитировать перспективные средства воздушного нападения.

В мае российский лидер Владимир Путин сообщил, что отечественные виды защиты от гиперзвукового оружия необходимо разработать раньше, чем в других странах. Он добавил, что на данный момент гиперзвукового оружия нет ни у одной страны мира, кроме РФ.