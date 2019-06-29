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3:13   29 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Саакашвили рассказал, что его партия будет участвовать в выборах в Раду

Саакашвили рассказал, что его партия будет участвовать в выборах в Раду

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в Facebook, что верховный суд Украины занял сторону его партии в конфликте с ЦИК, поэтому «Движение новых сил» будет участвовать в выборах в Верховную раду.

Ранее ЦИК Украины запретил кандидатам от партии Саакашвили регистрироваться на парламентских выборах по причине нарушений при их выдвижении и передал информацию в правоохранительные органы. Апелляционный административный суд обязал ЦИК вновь рассмотреть документы «Движения новых сил». Комиссия обжаловала судебное решение.

«Мы победили, выиграли суд и идем на выборы!» — заявил Саакашвили.

Напомним, досрочные парламентские выборы состоятся на Украине 21 июля.

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Автор: Мария Милкевич
#украина #выборы #саакашвили

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