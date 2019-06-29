Путин рассказал о перспективах продления СНВ-3 после разговора с Трампом

Президент России Владимир Путин после встречи в Осаке с американским коллегой Дональдом Трампом на вопрос о перспективах продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), ответил, что эта тема поднималась, но впереди еще большой путь, сообщает «Коммерсант».

В пятницу лидеры США и РФ провели полуторачасовую встречу на полях саммита G20.

Напомним, СНВ-3, заключенный в 2010 году Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым, является на данный момент единственным действующим договором между двумя странами об ограничении вооружений. Срок его действия заканчивается в 2021 году, и пока в Белом доме не решили, нужно ли его продлевать. Российская сторона неоднократно заявляла о готовности к диалогу по этому вопросу.