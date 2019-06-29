Трамп хочет встретиться с Ким Чен Ыном в ходе визита в Южную Корею

Американский президент Дональд Трамп сообщил в пятницу в Twitter, что намерен встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в ходе визита в Южную Корею в ближайшие дни.

Он уточнил, что в Японии у него запланировано несколько важных встреч, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином, после чего он отправится в Южную Корею с президентом Мун Чжэ Ином.