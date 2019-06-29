Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Фекальные» провокации эксперт назвала характерным почерком Соболь и Навального

«Фекальные» провокации эксперт назвала характерным почерком Соболь и Навального

 Стариков напомнил, что манипулятор Навальный уже много лет обманывает россиян

Стариков напомнил, что манипулятор Навальный уже много лет обманывает россиян
СМИ стало известно о втором гражданстве кандидата от партии Зеленского

СМИ стало известно о втором гражданстве кандидата от партии Зеленского

 Гаврилов прокомментировал запрет на въезд в Грузию

Гаврилов прокомментировал запрет на въезд в Грузию
Трамп хочет встретиться с Ким Чен Ыном в ходе визита в Южную Корею

Трамп хочет встретиться с Ким Чен Ыном в ходе визита в Южную Корею

 Трамп ощущает «свободу» в диалоге с РФ после завершения дела Мюллера

Трамп ощущает «свободу» в диалоге с РФ после завершения дела Мюллера
«Фекальные» провокации эксперт назвала характерным почерком Соболь и Навального

«Фекальные» провокации эксперт назвала характерным почерком Соболь и Навального

 Стариков напомнил, что манипулятор Навальный уже много лет обманывает россиян

Стариков напомнил, что манипулятор Навальный уже много лет обманывает россиян
СМИ стало известно о втором гражданстве кандидата от партии Зеленского

СМИ стало известно о втором гражданстве кандидата от партии Зеленского

 Гаврилов прокомментировал запрет на въезд в Грузию

Гаврилов прокомментировал запрет на въезд в Грузию
Трамп хочет встретиться с Ким Чен Ыном в ходе визита в Южную Корею

Трамп хочет встретиться с Ким Чен Ыном в ходе визита в Южную Корею

 Трамп ощущает «свободу» в диалоге с РФ после завершения дела Мюллера

Трамп ощущает «свободу» в диалоге с РФ после завершения дела Мюллера
2:23   29 Июня 2019
Весь мир

Трамп хочет встретиться с Ким Чен Ыном в ходе визита в Южную Корею

Трамп хочет встретиться с Ким Чен Ыном в ходе визита в Южную Корею

Американский президент Дональд Трамп сообщил в пятницу в Twitter, что намерен встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в ходе визита в Южную Корею в ближайшие дни.

Он уточнил, что в Японии у него запланировано несколько важных встреч, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином, после чего он отправится в Южную Корею с президентом Мун Чжэ Ином.

«Пока я буду там — если председатель Ким Чен Ын видит это — я бы встретился с ним на границе в демилитаризованной зоне, чтобы просто пожать руки и поздороваться», — написал Трамп.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#сша #кндр #трамп #ким чен ын

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...