«Фекальные» провокации эксперт назвала характерным почерком Соболь и Навального

Журналист портала PolitRussia.com Анна Сочина раскритиковала подлые приемы «ФБК» блогера Алексея Навального, включая провокационный ролик о мнимых «фальсификациях» подписей в поддержку кандидата в губернаторы Петербурга Александра Беглова, пишет Федеральное агентство новостей.

Она считает, что так оппозиция пытается поднять свой рейтинг, упавший до критических показателей, применяя проверенные годами политтехнологии.

«Я, честно говоря, шокирована тем, насколько далеко они заходят в своих методах, потому что совсем недавно с Любовью Соболь вообще дошло того, что она обвиняла каких-то провокаторов в том, что ее облили фекалиями, что выглядит сомнительно», — призналась Сочина.

Сочина подчеркнула, что такое поведение характерно для навальнистов. Шансы пройти в Мосгордуму у Соболь в настоящий момент минимальные, вот почему Навальному и его протеже приходится привлекать к себе внимание подобным образом.

«Это только методы оппозиции. Я, конечно, не люблю использовать слово жалко, но все же – все это выглядит очень жалко», — подытожила Сочина.

Напомним, 21 июня врио губернатора Петербурга Александр Беглов попросил правоохранителей разобраться в происхождении провокационного видео и отметил, что его штаб не имеет никакого отношения к тому, что происходит на видео. В