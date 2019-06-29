Трамп ощущает «свободу» в диалоге с РФ после завершения дела Мюллера

Американский лидер Дональд Трамп чувствует свободу действий в отношениях с РФ после публикации провального доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, рассказал в Telegram глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий по итогам встречи президентов России и США.

Полуторачасовая встреча Путина и Трампа состоялась в пятницу в японской Осаке в рамках саммита G20. Мюллер два года вел расследование мнимого «российского вмешательства» в выборы в США и сговора Трампа с Кремлем, но не смог найти ни одного доказательства.