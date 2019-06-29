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 Трамп ощущает «свободу» в диалоге с РФ после завершения дела Мюллера

Трамп ощущает «свободу» в диалоге с РФ после завершения дела Мюллера
2:17   29 Июня 2019
Весь мир

Трамп ощущает «свободу» в диалоге с РФ после завершения дела Мюллера

Трамп ощущает «свободу» в диалоге с РФ после завершения дела Мюллера

Американский лидер Дональд Трамп чувствует свободу действий в отношениях с РФ после публикации провального доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, рассказал в Telegram глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий по итогам встречи президентов России и США.

Полуторачасовая встреча Путина и Трампа состоялась в пятницу в японской Осаке в рамках саммита G20. Мюллер два года вел расследование мнимого «российского вмешательства» в выборы в США и сговора Трампа с Кремлем, но не смог найти ни одного доказательства.

«Встреча подтвердила прочность внутриполитических позиций Дональда Трампа. Очевидно, что после публикации доклада Мюллера, доказавшего отсутствие «сговора» команды Трампа с Кремлем, президент США чувствует некоторую «свободу рук» в части, касающейся диалога с Россией», — заявил Слуцкий.

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Автор: Мария Милкевич
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