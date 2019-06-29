Стариков напомнил, что манипулятор Навальный уже много лет обманывает россиян

Ролик сторонников блогера Алексея Навального о мнимых «фальсификациях» подписей в поддержку кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга Александра Беглова является провокацией, заявил Федеральному агентству новостей писатель и общественный деятель Николай Стариков.

Таким образом, по мнению эксперта, оппозиция пытается объяснить свои непрерывные поражения.

«Перед нами именно такая история – провокационный ролик, который снят на одной эмоциональной волне, где зрителю предлагается верить тому, кто ему рассказывает какую-то историю и не верить тому, кто присутствует в кадре», — сказал Стариков.

Он добавил, что Навальный и его команда постоянно прибегают к подобным методам, в частности, на выборах 2012 года. Эти истории, по словам эксперта, всегда бездоказательны, «зрителю предлагается верить на слово».

«Ему показывают какие-то бумаги, ему рассказывают какие-то истории, показывают каких-то людей, и при этом никто не объясняет, что этот человек (присутствующий в кадре) действительно является тем, кем он себя объявляет. Перед нами живая политическая иллюстрация поговорки о том, что плохому танцору земля мешает, ну или другие вещи», — подытожил собеседник ФАН.

Александр Беглов призвал правоохранителей установить, кто стоит за провокационным роликом.