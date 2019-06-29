Южная Корея планирует продвижение совместных проектов с Россией и КНДР

Южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что рассчитывает на полномасштабное продвижение трехсторонних проектов с участием Северной Кореи, когда отменят санкции в отношении Пхеньяна, сообщает в пятницу вечером администрация президента Республики Корея.

«Президент Мун Чжэ Ин заявил, что надеется на возможность полномасштабного продвижения трехстороннего сотрудничества России, Северной и Южной Кореи, когда будут достигнуты такие условия, как прогресс в денуклеаризации Корейского полуострова и снятие санкций с Северной Кореи», — уточняется в сообщении.

Президент Южной Кореи рассказал о совместных исследованиях Москвы и Сеула в области железных дорог, газа и электроэнергии. Также главы двух государств ожидают результатов по девяти направлениям сотрудничества, намеченных на предыдущем саммите.

В сообщении отмечается, что на фоне запуска переговоров РФ и Южной Кореи о зоне свободной торговле в области услуг и инвестиций ожидается продвижение переговоров о зоны свободной торговли между Южной Кореей и Евразийским экономическим союзом.