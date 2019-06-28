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23:45   28 Июня 2019
Ближнее зарубежье

СМИ стало известно о втором гражданстве кандидата от партии Зеленского

СМИ стало известно о втором гражданстве кандидата от партии Зеленского

Александр Куницкий, баллотирующийся в депутаты от партии лидера Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Харькове, имеет, кроме украинского, еще одно гражданство — Израиля, передает в пятницу «5 канал».

Конституция Украины допускает иметь лишь одно гражданство, и наличие второго становится основанием для лишения гражданства Украины. Кроме того, по закону лицо с иностранным гражданством не может быть допущено к государственной службе.

«По 169-му одномандатному избирательному округу в городе Харьков от партии «Слуга народа» будет баллотироваться блогер с израильским гражданством — Александр Куницкий. Мужчина не проживает в Харькове», – сообщает украинский телеканал.

Согласно информации, полученной журналистами, израильское ведомство по вопросам корпораций предоставило выписку о залоге имущества «гражданина Израиля Александра Куницкого». Сам Куницкий отрицает, что является гражданином Израиля.

«Сам блогер еще до начала избирательной кампании продемонстрировал свое гражданство Израиля, пребывая там длительное время, о чем говорят материалы, опубликованные в его видеоблоге. Так, на одном из видео Александр спорит с полицейским и называет свое место проживания в Израиле в городе Хайфа…», – отмечается в материале «5 канала».

Также в сюжете описывается случай, как однажды Куницкий требовал переводчика с украинского языка на иврит.

 

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Автор: Мария Милкевич
#украина #израиль #гражданство #куницкий

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