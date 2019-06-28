Три петербургских выпускника получили максимум баллов за ЕГЭ

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на своей странице во «ВКонтакте» поделился гордостью за троих петербургских выпускников, которые набрали 300 баллов за три ЕГЭ.

Михаил Сизов получил максимальное количество баллов по русскому языку, профильной математике и физике, а Никита Абрамов и Леон Галстян - по русскому языку, профильной математике и информатике.

Врио главы города поздравил всех выпускников и призвал их поступать в вузы Санкт-Петербурга.