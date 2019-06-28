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22:30   28 Июня 2019
Россия

Трамп считает важным напоминать об историческом союзничестве США и России

Трамп считает важным напоминать об историческом союзничестве США и России

Американский лидер Дональд Трамп в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным отметил важность напоминания всем об истории союзничества двух стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

По его словам, Трамп «конструктивно и эмоционально» отреагировал на приглашение Путина посетить в мае 2020 года празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Также Песков добавил, что, по словам президента США, «действительно, еще раз показать всем исторические союзнические отношения между Америкой и Россией важно».

Представитель Белого дома высокого ранга заявил в пятницу, что Трамп считает важным почтить память павших в борьбе с нацизмом, но еще не подтвердил, что отправится в следующем году в Москву на торжества в честь Дня Победы.

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Автор: Мария Милкевич
#путин #песков #трамп

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