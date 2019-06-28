Гаврилов прокомментировал запрет на въезд в Грузию

Сергей Гаврилов заявил, что слова главы МВД Грузии о том, что его больше не пустят в эту страну, демонстрируют их радикальный настрой.

Ранее в пятницу Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария заявил, что главу российской делегации в Международной ассамблее православия, депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова, который сообщил о намерении вновь посетить страну в личных целях, остановят на границе.

«Я считаю, что своим выступлением он заявляет лишь одно: что министерство внутренних дел Грузии не понимает своей меры ответственности за срыв международной конференции и обязательств в отношении дипломатов, за разрушение международного авторитета Грузии, и что оно не в состоянии исполнить свой долг как министерство… что оно становится на сторону тех самых «путчистов», которые устраивали беспорядки своим выступлением, что оно разделяет их позицию по отношению к России», — заявил Гаврилов.

Депутат отметил, что накануне поездки МАП в Грузию у властей страны не было претензий российской делегации. Он добавил, что российская сторона готова принять грузинских делегатов в Москве и открыта для диалога по любым международным проблемам.