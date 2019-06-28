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23:58   28 Июня 2019
Россия

Навальнята сочинили фейк против Митрохина для спасения «утопающей» Соболь

Навальнята сочинили фейк против Митрохина для спасения «утопающей» Соболь

Низкий рейтинг кандидата в Мосгордуму от штаба Навального Любови Соболь стал причиной якобы внезапно найденных поддельных подписных листов, считает член Общественной палаты, адвокат Илья Ремесло.

8 сентября в Москве пройдут выборы в Московскую городскую думу. На 45 мандатов набралось порядка 200 кандидатов. Между ними развернулась жесткая борьба, сопровождаемая скандалами и вбросами фейковых новостей. Авторами большинства провокаций являются кандидаты от активиста Алексея Навального, который, между прочим, сам в Мосгордуму не собирается.

В пятницу соратник Навального Леонид Волков заявил, что активисты штаба якобы выявили конвейер по «рисованию» поддельных подписей сразу на несколько кандидатов, в том числе и за кандидата в депутаты от партии «Яблоко» Сергея Митрохина. Он тоже баллотируется в Мосгордуму от 43 округа вместе с Любовью Соболь, которую «продвигает» Навальный.

Ремесло в беседе с iReactor отметил, что в новом скандале нет ничего странного, ведь навальнисты явно не набирают голосов. Соболь через неделю после начала сбора подписей заявила о 10 процентах, но уже через четыре дня сообщила о сборе 50 процентов, чего не может быть, размышляет эксперт.

Всем понятно, что она уже исчерпала все ресурсы и не собирает подписи, поэтому возникла необходимость переключить внимание с ее провала. Так и появилась шумиха вокруг Митрохина, объясняет Ремесло.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #навальный #общество #митрохин #соболь

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