Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Полиция отреагировала на публикации СМИ о «фальсификациях» подписей для выборов в МГД

Полиция отреагировала на публикации СМИ о «фальсификациях» подписей для выборов в МГД

 Песков рассказал, как Трамп отреагировал на приглашение посетить парад Победы

Песков рассказал, как Трамп отреагировал на приглашение посетить парад Победы
Медведчук заявил, что осведомлен о 70 пленных украинцах в ДНР и ЛНР

Медведчук заявил, что осведомлен о 70 пленных украинцах в ДНР и ЛНР

 ДНР и ЛНР освободили четырех украинских пленных

ДНР и ЛНР освободили четырех украинских пленных
Пять человек ранены при взрывах в Афганистане

Пять человек ранены при взрывах в Афганистане

 Лидеры РФ, Белоруссии и Таджикистана увидятся на закрытии Европейских игр

Лидеры РФ, Белоруссии и Таджикистана увидятся на закрытии Европейских игр
Полиция отреагировала на публикации СМИ о «фальсификациях» подписей для выборов в МГД

Полиция отреагировала на публикации СМИ о «фальсификациях» подписей для выборов в МГД

 Песков рассказал, как Трамп отреагировал на приглашение посетить парад Победы

Песков рассказал, как Трамп отреагировал на приглашение посетить парад Победы
Медведчук заявил, что осведомлен о 70 пленных украинцах в ДНР и ЛНР

Медведчук заявил, что осведомлен о 70 пленных украинцах в ДНР и ЛНР

 ДНР и ЛНР освободили четырех украинских пленных

ДНР и ЛНР освободили четырех украинских пленных
Пять человек ранены при взрывах в Афганистане

Пять человек ранены при взрывах в Афганистане

 Лидеры РФ, Белоруссии и Таджикистана увидятся на закрытии Европейских игр

Лидеры РФ, Белоруссии и Таджикистана увидятся на закрытии Европейских игр
21:30   28 Июня 2019
Россия

Песков рассказал, как Трамп отреагировал на приглашение посетить парад Победы

Песков рассказал, как Трамп отреагировал на приглашение посетить парад Победы

Американский лидер весьма конструктивно и эмоционально отреагировал на приглашение посетить парад в Москве в честь 75-летнего юбилея Победы, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Теперь Трамп ожидает официального приглашения и оно в скором времени будет направлено.

Ранее в пятницу на саммите G20 в Японии Владимир Путин пригласил Дональда Трампа посетить Москву 9 мая 2020 года.

Американские лидеры в качестве почетных гостей дважды присутствовали на параде Победы в период недолгих потеплений в отношениях США и РФ. В 1995 году Москву посетил глава Белого дома Билл Клинтон, а в 2005 году на 60-летие Победы прибыл Джордж Буш-младший.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#россия #сша #путин #политика #трамп #весь мир #парад победы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...