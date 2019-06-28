Песков рассказал, как Трамп отреагировал на приглашение посетить парад Победы

Американский лидер весьма конструктивно и эмоционально отреагировал на приглашение посетить парад в Москве в честь 75-летнего юбилея Победы, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Теперь Трамп ожидает официального приглашения и оно в скором времени будет направлено.

Ранее в пятницу на саммите G20 в Японии Владимир Путин пригласил Дональда Трампа посетить Москву 9 мая 2020 года.

Американские лидеры в качестве почетных гостей дважды присутствовали на параде Победы в период недолгих потеплений в отношениях США и РФ. В 1995 году Москву посетил глава Белого дома Билл Клинтон, а в 2005 году на 60-летие Победы прибыл Джордж Буш-младший.