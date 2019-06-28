Навальновцы подставили экс-соратника Митрохина ради места в МГД

Активисты штаба Алексея Навального якобы раскрыли «конвейер» по «рисованию» поддельных подписных листов для кандидатов от разных политических движений на выборах в Мосгордуму, включая кандидата от 43-го округа Сергея Митрохина от партии «Яблоко», рассказал в пятницу в своем Telegram-канале соратник блогера Леонид Волков.

При этом Волков тут же начал открыто давить на Митрохина, призывая его снять свою кандидатуру с выборов, хотя СК РФ и Центризбирком пока никак не прокомментировали данную информацию.

Таким образом Алексей Навальный и его команда пытаются «слить» конкурентов протеже блогера Любови Соболь, которая также пытается пробиться в Мосгордуму. Ранее они с помощью жесткой травли заставили сняться с выборов оппозиционерку и благотворительницу Нюту (Анну) Федермессер,

Политолог, публицист и президент АНО «Евразийский институт молодежных инициатив» Юрий Самонкин прокомментировал ситуацию изданию «НьюИнформ». Он подчеркнул, что Навальный, действуя в своих корыстных интересах, готов «топить» даже своих бывших сторонников и единомышленников. Эксперт отметил, что у оппозиции отсутствует единый политический лагерь.

«Прошедшими митингами оппозиция показала свою полную недееспособность и неактуальность. Поэтому сейчас речь идет о формировании нового скандала, чтобы в очередной раз очернить выборы, оклеветать те или иные инструменты нашей избирательной системы. Чтобы привлечь внимание, команда Навального делает очередные фейковые заявления, которые, безусловно, попадают под понятие информационного вброса или фейк-новости», — заявил Самонкин.

Он добавил, что в отличие от Навального «Яблоко» стремится действовать в рамках закона, и это блогера не устраивает. Навальному необходимы новые скандалы, вбросы и поводы разжечь протест на ровном месте, чтобы очернить власть и своих коллег по оппозиции.

Напомним, выборы в Московскую городскую думу пройдут в Единый день голосования 8 сентября.