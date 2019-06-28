Политолог не ждет, что Евросоюз отменит антироссийские санкции

Не успела Россия вернуться в ПАСЕ, как в Европе заговорили о возрождении «нормандского формата». Речь об завел президент Франции Эммануэль Макрон на полях G20.

«Буквально через несколько недель у нас состоится очень важная встреча в формате 2+2 министров обороны и министров иностранных дел», - напомнил Макрон на полях саммита G20.

Ее Макрон предложил считать подготовкой к встрече глав четырех государств: Франции, Германии, России и Украины.

Ведущий эксперт Аналитического управления Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов не рассчитывает, что ветер потепления с Запада вернет отношения между Россией и Евросоюзом в 2013-ый год.

«Понятно, что какое-то потепление идет. В большей степени оно связано с политическими особенностями, но не стоит ожидать, что завтра с нас снимут санкции. Это психологически и политически невозможно», — сказал Абзалов "Политике Сегодня".

«Саммита в нормандском формате не было с 2016 года — сейчас ситуация меняется. Раньше предполагалось, что он должен быть исключительно после 21 июля, но это может произойти и раньше. Поэтому сам такой формат может быть перспективным», — полагает политолог.

«Нормандский формат» или «нормандская четверка» представляет собой группу руководителей четырех стран: России, Франции, Украины и Германии, которая стремится урегулировать вооруженный конфликт на юго-востоке Украины.