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22:22   28 Июня 2019
Весь мир

Политолог не ждет, что Евросоюз отменит антироссийские санкции

Политолог не ждет, что Евросоюз отменит антироссийские санкции

Не успела Россия вернуться в ПАСЕ, как в Европе заговорили о возрождении «нормандского формата». Речь об завел президент Франции Эммануэль Макрон на полях G20.

«Буквально через несколько недель у нас состоится очень важная встреча в формате 2+2 министров обороны и министров иностранных дел», - напомнил Макрон на полях саммита G20. 

Ее Макрон предложил считать подготовкой к встрече глав четырех государств: Франции, Германии, России и Украины.  

Ведущий эксперт Аналитического управления Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов не рассчитывает, что ветер потепления с Запада вернет отношения между Россией и Евросоюзом в 2013-ый год. 

 «Понятно, что какое-то потепление идет. В большей степени оно связано с политическими особенностями, но не стоит ожидать, что завтра с нас снимут санкции. Это психологически и политически невозможно», — сказал Абзалов "Политике Сегодня".

Политолог не ждет, что Евросоюз отменит антироссийские санкции

«Саммита в нормандском формате не было с 2016 года — сейчас ситуация меняется. Раньше предполагалось, что он должен быть исключительно после 21 июля, но это может произойти и раньше. Поэтому сам такой формат может быть перспективным», — полагает политолог.

«Нормандский формат» или «нормандская четверка» представляет собой группу руководителей четырех стран: России, Франции, Украины и Германии, которая стремится урегулировать вооруженный конфликт на юго-востоке Украины. 

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Автор: Валерия Крутецкая
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