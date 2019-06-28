Полиция отреагировала на публикации СМИ о «фальсификациях» подписей для выборов в МГД

МВД РФ проводит проверку информации об обнаружении в Москве офиса, где якобы массово подделывают подписи для регистрации кандидатов в столичную городскую думу, сообщили в ведомстве.

Ранее Леонид Волков, соратник кандидата от 43-го округа Москвы Любови Соболь и блогера Алексея Навального, сообщил о якобы «разоблачении» схемы по подделке бланков.

Оппозиционная журналистка Мария Баронова назвала заявление Волкова «охотой на ведьм», целью которой является устранение конкурентов Соболь на предстоящих городских выборах. В частности, удар направлен на еще одного кандидата по тому же, что и Соболь, округу — «яблочника» Сергея Митрохина.

«Разделавшись с Нютой Федермессер, люди, когда-то травившие в том числе меня, переключились на нового кандидата: Леонид Волков сообщает про обнаружение рисовальщиков подписей за бедного Митрохина. Цель этой охоты на ведьм — не законность и не создание равных возможностей для всех кандидатов. А зачистка поляны под конкретную Любу Соболь», — написала Баронова в своем Telegram-канале.

Сам Митрохин заявил о провокациях со стороны волонтеров Соболь, которые, по словам участницы событий, уговорили ее внести недействительные записи в избирательные листы. Митрохин подчеркнул, что не знает, является ли эта информация правдивой, а разбираться с этим вопросом должны правоохранительные органы.