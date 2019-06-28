Митрохин отверг обвинения в подделке подписей и связал провокацию с Навальным

Сотрудники штаба Алексея Навального 28 июня заявили, что обнаружили в Москве офис, где якобы подделывали подписи за выдвижение нескольких кандидатов в Мосгордуму. В списке, помимо актера Андрея Соколова, члена ОНФ, директора «Аптекарского огорода» Алексея Ретеюма, члена «Единой России», а также кандидата от «Коммунистов России» Никиты Остранкова фигурировал член политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин.

Демократ, как и соратница Навального — Любовь Соболь, баллотируются в столичный парламент по 43-му избирательному округу (Арбат, Пресненский, Хамовники). В комментарии «Политике Сегодня» Сергей Митрохин увидел за заявлениями соратников блогера очередную провокацию с целью не допустить его выдвижение в Мосгордуму.

«Кому-то очень хочется сказать, что я занимаюсь фальсификацией подписей. — убежден Митрохин. — Несколько дней назад девушка, которая была одета в майку с моей символикой, была заснята на видео, на котором она фальсифицировала подписи. Она сидела рядом с кубом Любови Соболь, которая является моей конкуренткой на выборах. Я это не к тому, что обвиняю госпожу Соболь, просто такой был факт».

«А сегодня это повторилось. — продолжил Митрохин. — Нашли какую-то фабрику, которая рисовала подписи за каких-то кандидатов. В том числе и за меня. Естественно я к этому не имею никакого отношения, это понятно, но прослеживается тенденция. Кому-то очень хочется меня снять с выборов, поскольку я являюсь фаворитом этой кампании в 43-м округе, и на честных выборах меня победить там невозможно».

Попытки доказать связь с загадочным офисом, где будто бы «рисуют» автографы за выдвижение упомянутых кандидатов, Митрохин находит изначально провальными. Собеседник агентства утверждает, что не давал никаких доверенностей сборщикам подписей, а к числу заинтересованных в его политическом фиаско, помимо Навального, причисляет власть, которую неоднократно критиковал. Впрочем, говоря о Навальном, вспоминает давнюю вражду и выборы в Госдуму 2016 года. Тогда бывший участник «русских маршей» выставил против Митрохина своего соратника Николая Ляскина, чтобы оттянуть голоса избирателей.

«Я Навального неоднократно критиковал за склонность к популизму, национализму. Не исключаю, что он таким образом реагирует и хочет помешать мне избраться в Мосгордуму, в Госдуму. Это политическая борьба. Мы разные представляем течения. Я являюсь демократом социально-либерального толка, Алексей Навальный является популистом. А популист опасен тем, что никто не знает, чем он захочет понравиться толпе в следующий раз. То ли примерив маску демократа, то ли националиста. Для него все равно», - резюмировал Митрохин.

О безуспешных попытках убедить Любовь Соболь не выдвигаться по 43-му округу, где Митрохин работает с избирателями уже не первый год, «Политике Сегодня» напомнила его соратница, муниципальных депутат из района Хамовники Александра Парушина.