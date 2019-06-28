Шумиха с «липовыми подписями» за Митрохина призвана отвлечь от политического краха Соболь

Команда активиста Алексея Навального отчаялась победить на выборах в Мосгордуму и начала бесчестную информационную войну против либеральных сторонников, заявил аналитик Руслан Осташко.

Ранее один из подельников Навального Леонид Волков написал в Telegram, что активисты столичного штаба Навального якобы раскрыли «цех по подделке подписей» сразу для нескольких кандидатов, в том числе и за бывшего соратника активиста «яблочника» Сергея Митрохина.

Опираясь на эту информацию, Волков призвал Митрохина снять свою кандидатуру с предстоящих выборов, хотя СКР и ЦИК ситуацию пока никак не прокомментировали.

Политический аналитик и главред интернет–СМИ Politrussia Руслан Осташко в интервью ФАН заявил, что вбросы о «рисовальщиках» подписей могут оказаться инструментом борьбы с конкурентами кандидата Любови Соболь, переживающей политический крах.

Волкова никогда не интересовали реальные доказательства, ему и сторонникам Навального нужен хайп и шумиха, чтобы показать избирателям «нечестных» кандидатов.

Как пишет СМИ, ОПГ Навального пытается вернуть Россию лихих 90-х. Скандальный активист идет против либералов, пытаясь монополизировать право быть оппозиционным кандидатом, считает политолог.

Ранее команда Навального устроила настоящую травлю кандидата Анну Федермессер, что заставило ее сняться с выборов, хотя в ее победе почти никто не сомневался.

В связи с тем, что срок сдачи подписей подходит к концу, а навальнисты оказались неспособны собрать нужное число честным путем, было решено поднять шумиху по поводу «липовых» подписей у конкурентов, резюмировал Осташко.

Напомним, выборы в Мосгордуму состоятся 8 сентября.