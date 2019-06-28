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Полиция отреагировала на публикации СМИ о «фальсификациях» подписей для выборов в МГД

Полиция отреагировала на публикации СМИ о «фальсификациях» подписей для выборов в МГД

 Песков рассказал, как Трамп отреагировал на приглашение посетить парад Победы

Песков рассказал, как Трамп отреагировал на приглашение посетить парад Победы
Медведчук заявил, что осведомлен о 70 пленных украинцах в ДНР и ЛНР

Медведчук заявил, что осведомлен о 70 пленных украинцах в ДНР и ЛНР

 ДНР и ЛНР освободили четырех украинских пленных

ДНР и ЛНР освободили четырех украинских пленных
Пять человек ранены при взрывах в Афганистане

Пять человек ранены при взрывах в Афганистане

 Лидеры РФ, Белоруссии и Таджикистана увидятся на закрытии Европейских игр

Лидеры РФ, Белоруссии и Таджикистана увидятся на закрытии Европейских игр
20:35   28 Июня 2019
Политика

Путин встретится с Юнкером в кулуарах саммита «Большой двадцатки»

Путин встретится с Юнкером в кулуарах саммита «Большой двадцатки»

Глава РФ Владимир Путин побеседует с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером 29 июня в кулуарах саммита G20. Об этом проинформировал представителей СМИ его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Ранее помощник Путина Юрий Ушаков сообщал, что у российского лидера в ходе визита в Осаку на саммит Большой двадцатки в рабочем расписании запланирован краткий обмен мнениями с Жан-Клодом Юнкером. Они обсудят то, в каком состоянии сейчас находится диалог России и Евросоюза, а также поднимут ряд актуальных вопросов и проблемы экономики.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #g20 #политика #юнкер #весь мир

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