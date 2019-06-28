Путин встретится с Юнкером в кулуарах саммита «Большой двадцатки»

Глава РФ Владимир Путин побеседует с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером 29 июня в кулуарах саммита G20. Об этом проинформировал представителей СМИ его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Ранее помощник Путина Юрий Ушаков сообщал, что у российского лидера в ходе визита в Осаку на саммит Большой двадцатки в рабочем расписании запланирован краткий обмен мнениями с Жан-Клодом Юнкером. Они обсудят то, в каком состоянии сейчас находится диалог России и Евросоюза, а также поднимут ряд актуальных вопросов и проблемы экономики.