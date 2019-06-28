Деятельность фонда «Свободная Россия» признали нежелательной в РФ

Фонд «Свободная Россия» на основании решения заместителя генпрокурора РФ включили в список иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.

«28 июня 2019 года Минюстом России в соответствии с Федеральным законом «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ» на основании решения заместителя Генпрокурора РФ в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, включена международная неправительственная организация Free Russia Foundation», — сказал журналистам директор департамента Минюста РФ Андрей Чумаков.

Напомним, в начале марта глава Росфинмониторинга рассказал о 80 миллиардах рублей, полученных некоммерческими организациями из-за рубежа. Он отметил, что эти средства направлены на «определённые степени деструктивности» — в частности, деньги иностранных структур финансируют учебные заведения и образовательные программы в России.

С 2012 года в России действует закон об иностранных агентах, контролирующий получение организациями из РФ, занимающимися в том числе политической деятельностью, зарубежного финансирования. НКО состоят в специальном реестре и обязаны отчитываться о своих доходах.