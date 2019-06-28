Глава Петербурга Беглов назначил Капитанова из ЛДПР главой комитета

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение о кадрах, назначив на должность председателя Комитета по межнациональным отношениям Олега Капитанова.

«С 28.06.2019 на должность председателя Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге назначен Олег Капитанов», — сообщается на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга.

Капитанов был депутатом петербургского Законодательного собрания от фракции ЛДПР. Напомним, 25 июня Беглов предложил ему пост главы комитета — Капитанов принял предложение градоначальника. Сегодня ЛДПР заявила ТАСС, что партия не просила у администрации города никаких должностей и новые назначения фракции «не нужны».

В ЛДПР также отметили, что Капитанов согласился возглавить комитет якобы «под давлением», а потому в ближайшее время напишет заявление об увольнении с должности. Он планирует участвовать в губернаторских выборах, но не набрал достаточное количество необходимых подписей муниципальных депутатов для регистрации кандидатом.