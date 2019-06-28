Рябцева уверена, что провокацию с «липовыми подписями» за Митрохина устроила Соболь

Осенью в Москве состоятся выборы депутатов Мосгордумы. Конкуренция между кандидатами крайне высока, поэтому политики, не отличающиеся порядочностью, считают возможным использовать черный пиар, фейки и травлю конкурентов. На этом фоне уже произошло немало провокаций, в которых фигурируют кандидаты, проталкиваемые в Мосгордуму активистом Алексеем Навальным.

Сегодня один из его подельников Леонид Волков написал в Telegram, что активисты столичного штаба Навального якобы разоблачили целый конвейер по «рисованию» поддельных подписей. В фальсификации Волков обвинил оппозиционера и бывшего соратника Навального «яблочника» Сергея Митрохина и призвал его сняться с выборов. Ранее по аналогичной схеме команда активиста заставила сняться с выборов оппозиционерку Анну Федермессер.

Подлые выходки кандидатов от главы так называемого Фонда борьбы с коррупцией прокомментировала блогер Леся Рябцева.

Он отметила, что на выборах зачастую случаются подставные истории против конкурентов вроде подделки агитационных материалов, незаконных граффити, распространения плакатов «против» конкурентов и прочих агрессивных методов. По такому сценарию развивалась предвыборная кампания политика Бориса Немцова в Ярославле, за которую отвечал Илья Яшин, ныне кандидат в Мосгордуму от 45-го округа.

Рябцева предположила, что «политтехнологиями» Навального и Соболь тоже занимается Яшин, слишком уж похож почерк со сбросу конкурентов.

Вызывает подозрения и то, что оппозиционная свора сначала устранила Федермессер, потом писала про атаки с фекалиями на агитационный куб Соболь, а теперь запустила целую медиакампанию про рисовальщиков подписей за Митрохина, считает блогер.

«То есть, у Соболь все настолько плохо, сама она кампанию не тянет, поэтому приходится устраивать вот такие провокации», - сделала вывод Рябцева.

Все указывает на то, что команда Навального уже не надеется на честную победу и пускает в ход против своих соперников давление и травлю.