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Медведчук заявил, что осведомлен о 70 пленных украинцах в ДНР и ЛНР

Медведчук заявил, что осведомлен о 70 пленных украинцах в ДНР и ЛНР

 ДНР и ЛНР освободили четырех украинских пленных

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19:41   28 Июня 2019
Россия

Путин предложил лидеру Южной Кореи обсудить ситуацию на полуострове

Путин предложил лидеру Южной Кореи обсудить ситуацию на полуострове

Глава РФ предложил Мун Чжэ Ину обсудить ситуацию на Корейском полуострове в свете его недавних переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

По словам российского президента, отношения России и Южной Кореи развиваются, между странами увеличивается товарооборот - за прошлый год показатель вырос примерно на 30 процентов. Объем инвестиций Южной Кореи в Россию составляет 2,7 миллиарда долларов, отметил Путин.

Корейский лидер отметил, что это пятая по счету встреча с Путиным и поблагодарил его за соболезнования, которые тот выразил Сеулу в связи с гибелью 33 южнокорейских туристов в аварии с катером в Венгрии.

Ранее сообщалось, что Путин на полях саммита Большой двадцатки провел трехстороннюю встречу Россия-Индия-КНР.

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Автор: Ольга Шпакова
#путин #g20 #политика #южная корея #весь мир

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