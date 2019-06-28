Путин предложил лидеру Южной Кореи обсудить ситуацию на полуострове

Глава РФ предложил Мун Чжэ Ину обсудить ситуацию на Корейском полуострове в свете его недавних переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

По словам российского президента, отношения России и Южной Кореи развиваются, между странами увеличивается товарооборот - за прошлый год показатель вырос примерно на 30 процентов. Объем инвестиций Южной Кореи в Россию составляет 2,7 миллиарда долларов, отметил Путин.

Корейский лидер отметил, что это пятая по счету встреча с Путиным и поблагодарил его за соболезнования, которые тот выразил Сеулу в связи с гибелью 33 южнокорейских туристов в аварии с катером в Венгрии.

Ранее сообщалось, что Путин на полях саммита Большой двадцатки провел трехстороннюю встречу Россия-Индия-КНР.