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19:55   28 Июня 2019
Россия

Подельники Навального пытаются утопить неугодного Митрохина «поддельными» подписями

Подельники Навального пытаются утопить неугодного Митрохина «поддельными» подписями

Леонид Волков, ближайший соратник блогера Алексея Навального, заявил, что московские активисты штаба Навального «разоблачили» конвейер по подделке подписей за кандидатов в Мосгордуму, а также обвинил кандидата от «Яблока» Сергея Митрохина в фальсификациях.

В своем Telegram-канале Волков даже упомянул программу экс-кандидата в президенты Ксении Собчак годовой давности. По мнению Волкова, популярная журналистка тоже имеет отношение к «фальсификации» подписных листов и якобы делала это неоднократно.

«Вишенка на торте: у рисовальщиков куча мерча «Собчак против всех»; судя по слаженной организации работы эта команда далеко не впервые работает на фабрике по изготовлению подписных листов…», — сетует в соцсети Волков.

Подельники Навального пытаются утопить неугодного Митрохина «поддельными» подписями

Соратник Навального призвал Митрохина немедленно сняться с выборов, при этом никаких комментариев по поводу произошедшего от СК или Центризбиркома не было  — не факт, что московские «навальнисты» туда обращались, а их «расследование» может оказаться фейком, сообщает ФАН.

Напомним, Митрохин выдвигается от 43-го округа Москвы  — того же самого, от которого идет юрист «ФБК» и сотрудница Навального Любовь Соболь. Ранее команда блогера вынудила конкурентку Соболь за депутатское кресло Анну Федермессер сняться с выборов, затравив женщину в соцсетях: за это на Навального ополчились многие представители оппозиции и жители 43-го избирательного округа.

Подельники Навального пытаются утопить неугодного Митрохина «поддельными» подписями

Кандидата Митрохина существенно поддерживают местные жители, в связи с чем Волков попытался очернить «яблочника» и начал публично разглашать информацию о местах, где работают сторонники кандидата.

Подельники Навального пытаются утопить неугодного Митрохина «поддельными» подписями

«Как видно, команда Навального, не рассчитывая на честную победу, пустила против Митрохина и других соперников в ход свою проверенную на Федермессер схему  — давление и травлю. Так называемая несистемная оппозиция вновь скатилась в междоусобную грызню, забыв как про конкурентов из парламентских партий, так и про собственных немногочисленных избирателей», — заключает Федеральное агентство новостей.

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Автор: Тимофей Булочкин
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