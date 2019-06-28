Подельники Навального пытаются утопить неугодного Митрохина «поддельными» подписями

Леонид Волков, ближайший соратник блогера Алексея Навального, заявил, что московские активисты штаба Навального «разоблачили» конвейер по подделке подписей за кандидатов в Мосгордуму, а также обвинил кандидата от «Яблока» Сергея Митрохина в фальсификациях.

В своем Telegram-канале Волков даже упомянул программу экс-кандидата в президенты Ксении Собчак годовой давности. По мнению Волкова, популярная журналистка тоже имеет отношение к «фальсификации» подписных листов и якобы делала это неоднократно.

«Вишенка на торте: у рисовальщиков куча мерча «Собчак против всех»; судя по слаженной организации работы эта команда далеко не впервые работает на фабрике по изготовлению подписных листов…», — сетует в соцсети Волков.

Соратник Навального призвал Митрохина немедленно сняться с выборов, при этом никаких комментариев по поводу произошедшего от СК или Центризбиркома не было — не факт, что московские «навальнисты» туда обращались, а их «расследование» может оказаться фейком, сообщает ФАН.

Напомним, Митрохин выдвигается от 43-го округа Москвы — того же самого, от которого идет юрист «ФБК» и сотрудница Навального Любовь Соболь. Ранее команда блогера вынудила конкурентку Соболь за депутатское кресло Анну Федермессер сняться с выборов, затравив женщину в соцсетях: за это на Навального ополчились многие представители оппозиции и жители 43-го избирательного округа.

Кандидата Митрохина существенно поддерживают местные жители, в связи с чем Волков попытался очернить «яблочника» и начал публично разглашать информацию о местах, где работают сторонники кандидата.