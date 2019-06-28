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Медведчук заявил, что осведомлен о 70 пленных украинцах в ДНР и ЛНР

Медведчук заявил, что осведомлен о 70 пленных украинцах в ДНР и ЛНР

 ДНР и ЛНР освободили четырех украинских пленных

ДНР и ЛНР освободили четырех украинских пленных
Лидеры РФ, Белоруссии и Таджикистана увидятся на закрытии Европейских игр

Лидеры РФ, Белоруссии и Таджикистана увидятся на закрытии Европейских игр

 Юнкер сыграл на черном рояле на G20

Юнкер сыграл на черном рояле на G20
19:01   28 Июня 2019
Весь мир

Лидеры РФ, Белоруссии и Таджикистана увидятся на закрытии Европейских игр

Лидеры РФ, Белоруссии и Таджикистана увидятся на закрытии Европейских игр

Президенты России, Белоруссии и Таджикистана увидятся на церемонии закрытия Европейских игр, которая состоится в Минске 30 июня. Москва пока не знает, будет ли проведена трехсторонняя встреча в белорусской столице, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, что вторые Европейские игры начались в Минске 22 июня. В церемонии открытия принимала участие делегация из РФ во главе с семикратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы по самбо Артемом Осипенко. Российская сборная является на спортивном мероприятии самой многочисленной — она состоит из 225 человек.

Игры продлятся до 30 июня.

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Автор: Ольга Шпакова
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