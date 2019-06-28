Лидеры РФ, Белоруссии и Таджикистана увидятся на закрытии Европейских игр

Президенты России, Белоруссии и Таджикистана увидятся на церемонии закрытия Европейских игр, которая состоится в Минске 30 июня. Москва пока не знает, будет ли проведена трехсторонняя встреча в белорусской столице, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, что вторые Европейские игры начались в Минске 22 июня. В церемонии открытия принимала участие делегация из РФ во главе с семикратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы по самбо Артемом Осипенко. Российская сборная является на спортивном мероприятии самой многочисленной — она состоит из 225 человек.

Игры продлятся до 30 июня.