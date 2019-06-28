Песков сообщил, что Путин и Трамп обсуждали украинских моряков и разоружение

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что лидеры РФ и США обсудили на сегодняшней встрече тему освобождения украинских моряков и контроль над вооружениями: главы намереваются продолжать диалог на высшем уровне и дальше.

«Мы также констатируем готовность начать разговор по серьезным темам стабильности и по разоруженческой тематике, контролю над вооружениями. В целом мы констатируем намерение продолжать диалог на высшем уровне», — заявил пресс-секретарь президента РФ журналистам.

Песков подчеркнул, что тема проекта российского газопровода «Северный поток — 2» не обсуждалась Путиным и Трампом.