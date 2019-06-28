Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Песков сообщил, что Путин и Трамп обсуждали украинских моряков и разоружение

Песков сообщил, что Путин и Трамп обсуждали украинских моряков и разоружение

Макрон понадеялся на июльскую встречу с Путиным в «нормандском формате»

Макрон понадеялся на июльскую встречу с Путиным в «нормандском формате»
Медведчук заявил, что осведомлен о 70 пленных украинцах в ДНР и ЛНР

Медведчук заявил, что осведомлен о 70 пленных украинцах в ДНР и ЛНР

 ДНР и ЛНР освободили четырех украинских пленных

ДНР и ЛНР освободили четырех украинских пленных
Юнкер сыграл на черном рояле на G20

Юнкер сыграл на черном рояле на G20

 Лидеров G20 накормили цветами и морским окунем

Лидеров G20 накормили цветами и морским окунем

Песков сообщил, что Путин и Трамп обсуждали украинских моряков и разоружение

Песков сообщил, что Путин и Трамп обсуждали украинских моряков и разоружение

Макрон понадеялся на июльскую встречу с Путиным в «нормандском формате»

Макрон понадеялся на июльскую встречу с Путиным в «нормандском формате»
Медведчук заявил, что осведомлен о 70 пленных украинцах в ДНР и ЛНР

Медведчук заявил, что осведомлен о 70 пленных украинцах в ДНР и ЛНР

 ДНР и ЛНР освободили четырех украинских пленных

ДНР и ЛНР освободили четырех украинских пленных
Юнкер сыграл на черном рояле на G20

Юнкер сыграл на черном рояле на G20

 Лидеров G20 накормили цветами и морским окунем

Лидеров G20 накормили цветами и морским окунем

18:57   28 Июня 2019
Россия

Песков сообщил, что Путин и Трамп обсуждали украинских моряков и разоружение

Песков сообщил, что Путин и Трамп обсуждали украинских моряков и разоружение

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что лидеры РФ и США обсудили на сегодняшней встрече тему освобождения украинских моряков и контроль над вооружениями: главы намереваются продолжать диалог на высшем уровне и дальше.

«Мы также констатируем готовность начать разговор по серьезным темам стабильности и по разоруженческой тематике, контролю над вооружениями. В целом мы констатируем намерение продолжать диалог на высшем уровне», — заявил пресс-секретарь президента РФ журналистам.

 Песков подчеркнул, что тема проекта российского газопровода «Северный поток — 2» не обсуждалась Путиным и Трампом.

Песков сообщил, что Путин и Трамп обсуждали украинских моряков и разоружение

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...