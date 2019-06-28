Законопроект о защите персональных данных нуждается в доработке, считает юрист

Комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ одобрила законопроект, который позволит защитить данные человека, полученные из его генетического материала. Так, сведения о состоянии здоровья конкретного гражданина, его образе жизни, поведении будут скрыты.

Член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики при Московском отделении Ассоциации юристов России Екатерина Ларенс рассказала «Политике Сегодня», что такие нововведения логичны в свете появления новых технологий.

«Очевидно, что информация, полученная из генетического материала (например, о болезнях) — наиболее чувствительная к разглашению. Она нуждается в дополнительной защите: в случае ее несанкционированного раскрытия права граждан могут быть ущемлены», — полагает Ларенс.

Сведения, полученные на основе генетического материала, могут дать большой толчок в развитии системы здравоохранения, уверена эксперт. Поэтому целесообразно разграничить две основные группы обезличенных данных. В первую группу войдут данные, которые по-прежнему принадлежат гражданину, не утрачивают с ним связь, поскольку находятся под его именем. Как только сведения становятся анонимными: теряют связь с конкретным лицом, вся информация о человеке перестает быть персональной, а значит к ней может получить доступ каждый.