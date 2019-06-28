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Макрон понадеялся на июльскую встречу с Путиным в «нормандском формате»

Макрон понадеялся на июльскую встречу с Путиным в «нормандском формате»
Медведчук заявил, что осведомлен о 70 пленных украинцах в ДНР и ЛНР

Медведчук заявил, что осведомлен о 70 пленных украинцах в ДНР и ЛНР

 ДНР и ЛНР освободили четырех украинских пленных

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18:41   28 Июня 2019
Россия

Макрон понадеялся на июльскую встречу с Путиным в «нормандском формате»

Макрон понадеялся на июльскую встречу с Путиным в «нормандском формате»

Президент РФ Владимир Путин встретился с французским главой Эммануэлем Макроном: тот сообщил лидеру РФ, что ожидает обсуждения Украины, Сирии и Ирана на предстоящем саммите «нормандской четверки» в июле.

Встреча глав двух государств произошла на саммите G20 в японской Осаке. Ранее 28 июня Путин встретился с американским президентом Дональдом Трампом.

«Буквально через несколько недель у нас состоится очень важная встреча в формате «два плюс два» министров обороны и министров иностранных дел. Нам, как постоянным членам Совбеза, нужно решать какие-то вопросы с особым вниманием, в частности, украинский вопрос в свете минского комплекса мер, надеюсь, что мы в июле встретимся в нормандском формате», — сказал французский президент, сообщают РИА Новости.

Макрон понадеялся на июльскую встречу с Путиным в «нормандском формате»

По мнению Макрона, в текущем международном контексте самое важное — сотрудничество Москвы и Парижа. 

«В текущем международном контексте самое важное — это наше сотрудничество. Я также убежден, что либеральные демократии еще могут многое привнести в этот мир. Это не единственная модель развития, но она имеет свою силу, свой особый дух. И в рамках этого диалога мы можем неплохо обсудить наши вопросы», — добавил глава Франции.

«Все имеет перспективы. Ничто бесследно не исчезает, не умирает, одна форма переходит в другую, и все находится в постоянном развитии», — ответил на заявление французского коллеги Путин.

Макрон понадеялся на июльскую встречу с Путиным в «нормандском формате»

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Автор: Тимофей Булочкин
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