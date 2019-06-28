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Медведчук заявил, что осведомлен о 70 пленных украинцах в ДНР и ЛНР

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 ДНР и ЛНР освободили четырех украинских пленных

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18:27   28 Июня 2019
Россия

Первый этап конкурса «Мой город — мои возможности» завершился в Петербурге

Первый этап конкурса «Мой город — мои возможности» завершился в Петербурге

Первый этап конкурса, проходящего по инициативе врио губернатора Петербурга Александра Беглова, закончился — участники написали эссе о проблемах Северной столицы и поучаствовали в проекте «Добрый город».

Всего 35 639 человек подали заявки на участие во всероссийском конкурсе «Мой город — мои возможности»: по количеству участников лидирует Петербург, Ленинградская, Московская и Мурманская области. 

«В городе, очевидно, есть развитие и мы очень рады, что горожане, участвующие в конкурсе, поверили новой городской власти и в то, что перемены могут быть организованы с их участием», — рассказала REGNUM председатель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга Юлия Аблец.

Участники предлагают общественно полезные инициативы — один из них начал проект по посадке крупного яблоневого сада, а другая участница каждое утро проводит зарядку для инвалидов-колясочников, ее инициатива называется «Город без границ».

Напомним, ранее Беглов встретился с жителями Василеостровского района и поблагодарил их за благоустройство дворов. Градоначальник напомнил, что власти Петербурга планируют облагородить 400 жилых дворов в городе.

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Автор: Тимофей Булочкин
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