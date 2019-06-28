Петербург по поручению Беглова закупил современную уборочную технику

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов выполнил обещание: город закупил многофункциональную уборочную технику на 2,9 миллиарда рублей.

Весной, перед началом месячника по благоустройству, градоначальник говорил о необходимости закупить дополнительную технику для уборки улиц, на что потребуется около трех миллиардов рублей. Он пообещал горожанам найти возможность получить на эти нужды средства.

Сейчас стало известно, что дорожное предприятие «Центр» закупило 471 единицу многофункциональной межсезонной техники на сумму 2,9 миллиарда рублей у финского завода Vilakone Oy, находящегося в Левашово.

Председатель Совета муниципальных образований Петербурга Всеволод Беликов похвалил решение городских властей закупить уборочную технику у Vilakone Oy, так как компания в апреле запустила производство на территории петербургского индустриального парка «Орион». Фактически закупка произошла внутри города, тем самым Смольный поддержал местное производство, отметил он.

Данный проект обеспечил многих петербуржцев высокооплачиваемой работой, а городу обеспечил налоговые поступления в бюджет. Сама по себе уборочная техника Vilakone предназначена для круглогодичного использования при любой погоде и может убирать даже дворы и узкие улочки, рассказал Беликов ФАН.

Он также отметил, что в Северной столице коммунальную технику не обновляли около семи лет, ссылаясь на нехватку средств.