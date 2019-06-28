Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Песков сообщил, что Путин и Трамп обсуждали украинских моряков и разоружение

Песков сообщил, что Путин и Трамп обсуждали украинских моряков и разоружение

Макрон понадеялся на июльскую встречу с Путиным в «нормандском формате»

Макрон понадеялся на июльскую встречу с Путиным в «нормандском формате»
Медведчук заявил, что осведомлен о 70 пленных украинцах в ДНР и ЛНР

Медведчук заявил, что осведомлен о 70 пленных украинцах в ДНР и ЛНР

 ДНР и ЛНР освободили четырех украинских пленных

ДНР и ЛНР освободили четырех украинских пленных
Юнкер сыграл на черном рояле на G20

Юнкер сыграл на черном рояле на G20

 Лидеров G20 накормили цветами и морским окунем

Лидеров G20 накормили цветами и морским окунем

Песков сообщил, что Путин и Трамп обсуждали украинских моряков и разоружение

Песков сообщил, что Путин и Трамп обсуждали украинских моряков и разоружение

Макрон понадеялся на июльскую встречу с Путиным в «нормандском формате»

Макрон понадеялся на июльскую встречу с Путиным в «нормандском формате»
Медведчук заявил, что осведомлен о 70 пленных украинцах в ДНР и ЛНР

Медведчук заявил, что осведомлен о 70 пленных украинцах в ДНР и ЛНР

 ДНР и ЛНР освободили четырех украинских пленных

ДНР и ЛНР освободили четырех украинских пленных
Юнкер сыграл на черном рояле на G20

Юнкер сыграл на черном рояле на G20

 Лидеров G20 накормили цветами и морским окунем

Лидеров G20 накормили цветами и морским окунем

17:37   28 Июня 2019
Весь мир

Юнкер сыграл на черном рояле на G20

Юнкер сыграл на черном рояле на G20

Председатель Еврокомиссии  Жан-Клод Юнкер сыграл мелодию за черным роялем в ходе саммита G20 в Осаке. Соответствующую фотографию с Юнкером за роялем выложил в Twitter официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас, подписав снимок фразой «Ода к радости многостороннего подхода».

Гимном Евросоюза является мелодия, в основе которой лежит главная тема из симфонии Людвига ван Бетховена, а слова взяты из произведения Фридриха Шиллера «Ода к радости».

Евросоюз выступает за многосторонний подход в международных отношениях, основанный на достижении договоренностей.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#g20 #политика #юнкер #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...