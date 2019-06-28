Юнкер сыграл на черном рояле на G20

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сыграл мелодию за черным роялем в ходе саммита G20 в Осаке. Соответствующую фотографию с Юнкером за роялем выложил в Twitter официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас, подписав снимок фразой «Ода к радости многостороннего подхода».

Гимном Евросоюза является мелодия, в основе которой лежит главная тема из симфонии Людвига ван Бетховена, а слова взяты из произведения Фридриха Шиллера «Ода к радости».

Евросоюз выступает за многосторонний подход в международных отношениях, основанный на достижении договоренностей.