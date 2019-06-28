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Лидеров G20 накормили цветами и морским окунем

Лидеров G20 накормили цветами и морским окунем

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17:21   28 Июня 2019
Весь мир

Лидеров G20 накормили цветами и морским окунем

Лидеров G20 накормили цветами и морским окунем

Лидеры G20 во время рабочего ланча в Осаке отведали морского окуня, фруктовое мороженое и съедобные цветы. Меню обеда опубликовали организаторы саммита. 

Главам государств в качестве аперитива предложили террин из морского окуня, овощное пюре, а также съедобные цветы. Основным блюдом выступил куриный балантин, ризотто с листьями шисо, фаршированные тофу, цветки цуккини и цветки настурции. Кроме того, лидеры на десерт могли поесть фруктовое мороженое с крошкой из соевой муки.

В качестве напитков организаторы предложили игристое и красное японские вина, а также цитрусовые соки и содовую. Отмечается, что присутствовавшие на ланче могли попросить вегетарианское и халяльное меню.

Саммит G20 — четырнадцатый в истории и первый, организованный в Японии. Он продолжится в субботу, 29 июня.

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Автор: Арсений Аскольский
#g20 #обед #осака

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