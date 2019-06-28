Медведчук заявил, что осведомлен о 70 пленных украинцах в ДНР и ЛНР

Представитель украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук рассказал, что ему известно о 70 гражданах Украины, остающихся в плену на неподконтрольных Киеву территориях.

«Кто-то пытается навязать мысль, что я представляю Украину. Я гражданин Украины, который длительное время занимается этими вопросами. По тем сведениям, которые есть у нас, установленных лиц на неконтролируемой территории Донецка и Луганска — 70 человек», — рассказал Медвечук журналистам в Минске, сообщают РИА Новости.

В пятницу четырех пленных украинцев вернули в Киев власти самопровозглашенных республик. Ранее Медведчук встретился с лидерами ДНР и ЛНР в белорусской столице: политики обговорили возможность осуществления минских соглашений, снятие блокады Донбасса и возможный закон об амнистии со стороны украинских властей.

Медведчук отметил, что не является посредником украинского президента Виктора Зеленского.

«Если я и являюсь посредником, то, наверное, родственников этих (пленных) людей», — заключил он.

Представитель украинской партии подчеркнул, что не видит намерений Киева проводить обмен пленными, поэтому занимается освобождением украинских граждан по своей инициативе, в одностороннем порядке. Медведчук заявил, что с 2014 года организовал освобождение около тысячи человек с обеих сторон конфликта.

«Как будет действовать новая власть, мне неизвестно, но с учетом вчерашней реакции господина Зеленского мне слабо верится в то, что такие обмены и освобождения продолжатся», — сетует политик.

27 июня глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» заявил о намерении продолжать способствовать освобождению пленных в Донбассе, несмотря на уголовные дела, открытые против него на Украине.