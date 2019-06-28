Абсолютный температурный рекорд побит во Франции

Абсолютный рекорд температуры побит во Франции в пятницу, 28 июня. Столбик термометра в городе Карпантра на юго-востоке страны достиг 44,3 градусов по Цельсию. Об этом информирует телеканал BFMTV.

Предыдущий рекорд температуры зафиксировали на французской материковой части 12 августа 2003 года. Тогда столбик термометра поднялся до 44,1 градуса в коммунах Сен-Кристоль и Конкерак.

Ранее МВД страны предупредило граждан, что в четырех французских департаментах установлен максимально высокий (красный) уровень погодной опасности из-за сильной жары. Еще в 76 департаментах установлен оранжевый уровень.

Власти Франции призывают граждан прислушиваться к своему самочувствию и здоровью близких в аномально жаркую погоду. Премьер страны Эдуар Филипп сообщил, что четыре тысячи школ в стране закрыты из-за жары.

Кроме того, в колледжах перенесены экзамены на начало следующей недели, когда температура должна снизиться.