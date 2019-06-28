Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Глава Рослесхоза Иван Валентик подал в отставку

Глава Рослесхоза Иван Валентик подал в отставку

 Саммит G20 в Стране восходящего солнца отбросил тень на либеральное мироустройство

Саммит G20 в Стране восходящего солнца отбросил тень на либеральное мироустройство
Медведчук заявил, что осведомлен о 70 пленных украинцах в ДНР и ЛНР

Медведчук заявил, что осведомлен о 70 пленных украинцах в ДНР и ЛНР

 ДНР и ЛНР освободили четырех украинских пленных

ДНР и ЛНР освободили четырех украинских пленных
Лидеров G20 накормили цветами и морским окунем

Лидеров G20 накормили цветами и морским окунем

Абсолютный температурный рекорд побит во Франции

Абсолютный температурный рекорд побит во Франции

Глава Рослесхоза Иван Валентик подал в отставку

Глава Рослесхоза Иван Валентик подал в отставку

 Саммит G20 в Стране восходящего солнца отбросил тень на либеральное мироустройство

Саммит G20 в Стране восходящего солнца отбросил тень на либеральное мироустройство
Медведчук заявил, что осведомлен о 70 пленных украинцах в ДНР и ЛНР

Медведчук заявил, что осведомлен о 70 пленных украинцах в ДНР и ЛНР

 ДНР и ЛНР освободили четырех украинских пленных

ДНР и ЛНР освободили четырех украинских пленных
Лидеров G20 накормили цветами и морским окунем

Лидеров G20 накормили цветами и морским окунем

Абсолютный температурный рекорд побит во Франции

Абсолютный температурный рекорд побит во Франции

16:45   28 Июня 2019
Весь мир

Абсолютный температурный рекорд побит во Франции

Абсолютный температурный рекорд побит во Франции

Абсолютный рекорд температуры побит во Франции в пятницу, 28 июня. Столбик термометра в городе Карпантра на юго-востоке страны достиг 44,3 градусов по Цельсию. Об этом информирует телеканал BFMTV.

Предыдущий рекорд температуры зафиксировали на французской материковой части 12 августа 2003 года. Тогда столбик термометра поднялся до 44,1 градуса в коммунах Сен-Кристоль и Конкерак.

Ранее МВД страны предупредило граждан, что в четырех французских департаментах установлен максимально высокий (красный) уровень погодной опасности из-за сильной жары. Еще в 76 департаментах установлен оранжевый уровень.

Власти Франции призывают граждан прислушиваться к своему самочувствию и здоровью близких в аномально жаркую погоду. Премьер страны Эдуар Филипп сообщил,  что четыре тысячи школ в стране закрыты из-за жары.

Кроме того, в колледжах перенесены экзамены на начало следующей недели, когда температура должна снизиться.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#франция #рекорд #жара

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...