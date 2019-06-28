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Медведчук заявил, что осведомлен о 70 пленных украинцах в ДНР и ЛНР

Медведчук заявил, что осведомлен о 70 пленных украинцах в ДНР и ЛНР

 ДНР и ЛНР освободили четырех украинских пленных

ДНР и ЛНР освободили четырех украинских пленных
Юнкер сыграл на черном рояле на G20

Юнкер сыграл на черном рояле на G20

 Лидеров G20 накормили цветами и морским окунем

Лидеров G20 накормили цветами и морским окунем

17:35   28 Июня 2019
Россия

Сентябрьское голосование станет политическим крахом для команды Навального, считает Делягин

Сентябрьское голосование станет политическим крахом для команды Навального, считает Делягин

На выборах в Мосгордуму у кандидатов от главы так называемого Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального нет шансов, уверен политолог и научрук Института проблем глобализации Михаил Делягин. Эксперт полагает, что предстоящее голосование приведет к тому, что активист и его команда потерпят политическое фиаско, пишет «Комсомольская правда».

Российская столица нуждается в более оживленной политической жизни, здоровых оппозиционных силах в гордуме, ей нужны дополнительные механизмы обратной связи между властью и горожанами, отметил Делягин.

Сентябрьское голосование станет политическим крахом для команды Навального, считает Делягин

Сентябрьское голосование станет политическим крахом для команды Навального, считает Делягин

Кандидаты от Навального не подходят на роль оппозиции, а москвичи относятся к ним с недоверием, поэтому у них нет шансов, подчеркнул политолог. Их результаты сбора подписей напрямую это подтверждают.

«От бравады и шапкозакидательства Соболь Яшин и компания резко перешли на плач Ярославны о принципиальной невозможности преодолеть трехпроцентный барьер», - отметил эксперт.

Он также выразил сожаление в связи с тем, что команда скандального блогера своими действиями отвадила от участия в выборах многих достойных людей.

Напомним, выборы в Мосгордуму пройдут в Единый день голосования 8 сентября.

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Автор: Ольга Шпакова
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