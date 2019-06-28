Сентябрьское голосование станет политическим крахом для команды Навального, считает Делягин

На выборах в Мосгордуму у кандидатов от главы так называемого Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального нет шансов, уверен политолог и научрук Института проблем глобализации Михаил Делягин. Эксперт полагает, что предстоящее голосование приведет к тому, что активист и его команда потерпят политическое фиаско, пишет «Комсомольская правда».

Российская столица нуждается в более оживленной политической жизни, здоровых оппозиционных силах в гордуме, ей нужны дополнительные механизмы обратной связи между властью и горожанами, отметил Делягин.

Кандидаты от Навального не подходят на роль оппозиции, а москвичи относятся к ним с недоверием, поэтому у них нет шансов, подчеркнул политолог. Их результаты сбора подписей напрямую это подтверждают.

«От бравады и шапкозакидательства Соболь Яшин и компания резко перешли на плач Ярославны о принципиальной невозможности преодолеть трехпроцентный барьер», - отметил эксперт.

Он также выразил сожаление в связи с тем, что команда скандального блогера своими действиями отвадила от участия в выборах многих достойных людей.

Напомним, выборы в Мосгордуму пройдут в Единый день голосования 8 сентября.