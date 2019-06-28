Суд Краснодара оставил под арестом мужчину, которого приняли за Цапка

Кореновский районный суд в Краснодаре арестовал уроженца Бишкека Виталия Никифорова, находившегося в федеральном розыске за кражу — ранее местные жители обнаружили его фото в сети и приняли за умершего главаря Кущевской ОПГ Сергея Цапка.

«Под стражу взяли», — сообщили в суде, отвечая на вопрос о мере пресечения Никифорову, пишут РИА Новости.

В региональной прокуратуре сообщили, что Никифоров пытался спрятаться от оперативников, его подозревают в четырех кражах.

Случайные фотографии Никифорова с места ДТП в Сочи, попавшие в интернет в начале июня, взволновали жителей станицы Кущевская: они увидели в мужчине главаря преступной группировки Цапка, долгое время терроризировавшей район. Обеспокоенные граждане предположили, что влиятельный преступник Цапок мог имитировать свою гибель в тюрьме и выйти на свободу.

Задержан «воскресший Цапок» — он проходит по пяти уголовным делам о кражах и находился в федеральном розыске https://t.co/mJ5w8Dm3pd pic.twitter.com/EP6LzdflEN — НТВ (@ntvru) 27 июня 2019 г.

В ноябре 2010 года ОПГ организовала в станице массовое убийство 12 человек, в том числе четырех детей — по признанию Цапка, он лично участвовал в преступлении. В ноябре 2013 года Краснодарский краевой суд приговорил главаря банды и двух его сообщников к пожизненному лишению свободы.

Присяжные посчитали, что подсудимые не заслуживают снисхождения. Все осужденные, включая Цапка, умерли позже в заключении от разных причин, в том числе и естественных.