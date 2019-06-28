Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Песков сообщил, что Путин и Трамп обсуждали украинских моряков и разоружение

Песков сообщил, что Путин и Трамп обсуждали украинских моряков и разоружение

Макрон понадеялся на июльскую встречу с Путиным в «нормандском формате»

Макрон понадеялся на июльскую встречу с Путиным в «нормандском формате»
Медведчук заявил, что осведомлен о 70 пленных украинцах в ДНР и ЛНР

Медведчук заявил, что осведомлен о 70 пленных украинцах в ДНР и ЛНР

 ДНР и ЛНР освободили четырех украинских пленных

ДНР и ЛНР освободили четырех украинских пленных
Юнкер сыграл на черном рояле на G20

Юнкер сыграл на черном рояле на G20

 Лидеров G20 накормили цветами и морским окунем

Лидеров G20 накормили цветами и морским окунем

Песков сообщил, что Путин и Трамп обсуждали украинских моряков и разоружение

Песков сообщил, что Путин и Трамп обсуждали украинских моряков и разоружение

Макрон понадеялся на июльскую встречу с Путиным в «нормандском формате»

Макрон понадеялся на июльскую встречу с Путиным в «нормандском формате»
Медведчук заявил, что осведомлен о 70 пленных украинцах в ДНР и ЛНР

Медведчук заявил, что осведомлен о 70 пленных украинцах в ДНР и ЛНР

 ДНР и ЛНР освободили четырех украинских пленных

ДНР и ЛНР освободили четырех украинских пленных
Юнкер сыграл на черном рояле на G20

Юнкер сыграл на черном рояле на G20

 Лидеров G20 накормили цветами и морским окунем

Лидеров G20 накормили цветами и морским окунем

17:40   28 Июня 2019
Россия

Суд Краснодара оставил под арестом мужчину, которого приняли за Цапка

Суд Краснодара оставил под арестом мужчину, которого приняли за Цапка

Кореновский районный суд в Краснодаре арестовал уроженца Бишкека Виталия Никифорова, находившегося в федеральном розыске за кражу — ранее местные жители обнаружили его фото в сети и приняли за умершего главаря Кущевской ОПГ Сергея Цапка.

«Под стражу взяли», — сообщили в суде, отвечая на вопрос о мере пресечения Никифорову, пишут РИА Новости.

В региональной прокуратуре сообщили, что Никифоров пытался спрятаться от оперативников, его подозревают в четырех кражах. 

Случайные фотографии Никифорова с места ДТП в Сочи, попавшие в интернет в начале июня, взволновали жителей станицы Кущевская: они увидели в мужчине главаря преступной группировки Цапка, долгое время терроризировавшей район. Обеспокоенные граждане предположили, что влиятельный преступник Цапок мог имитировать свою гибель в тюрьме и выйти на свободу. 

В ноябре 2010 года ОПГ организовала в станице массовое убийство 12 человек, в том числе четырех детей — по признанию Цапка, он лично участвовал в преступлении. В ноябре 2013 года Краснодарский краевой суд приговорил главаря банды и двух его сообщников к пожизненному лишению свободы.

Присяжные посчитали, что подсудимые не заслуживают снисхождения. Все осужденные, включая Цапка, умерли позже в заключении от разных причин, в том числе и естественных.

Суд Краснодара оставил под арестом мужчину, которого приняли за Цапка

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#россия #кубань #краснодар #новости #общество #кущевская #цапок

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...