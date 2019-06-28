Глава Рослесхоза Иван Валентик подал в отставку

Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства, замминистра природных ресурсов и экологии РФ Иван Валентик написал заявление об отставке на имя главы Кабмина Дмитрия Медведева в пятницу, 28 июня.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на самого чиновника.

«Да, такое заявление есть», — заявил Валентик.

Валентик в разные годы работал в Росприроднадзоре, Минсельхозе. Он работает в должности замминистра природных ресурсов и экологии — главы Рослесхоза с октября 2014 года.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко раскритиковала деятельность Валентика. По ее словам, за восемь лет, что чиновник занимает пост, ему не удалось решить острые лесного хозяйства, в частности, связанные с незаконной вырубкой леса.