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16:34   28 Июня 2019
Весь мир

Бронемашина турецких войск насмерть задавила мотоциклиста в Алеппо

Бронемашина турецких войск насмерть задавила мотоциклиста в Алеппо

Мирный житель погиб во время прохождения конвоя армии Турции на севере сирийской провинции Алеппо: мотоциклист попал под колеса бронемашины и моментально скончался. 

Отмечается, что водитель бронеавтомобиля, как и его товарищи, не остановились для выяснения обстоятельств трагедии - они поехали дальше, не обратив внимания на гибель сирийца, сообщает ФАН.

«Это не первый подобный случай, и безразличие турков к жизни и смерти простых сирийцев не является чем-то удивительным», — отмечает информационный канал Syria Post.

Подчеркивается, что турецкие военные никогда не несут ответственности за инциденты и даже гибель сирийских граждан. Турецкая армия зашла в Сирию в 2016 году под предлогом борьбы с курдами — «Рабочей партией Курдистана», но после взятия Африна действия турецких сил все больше напоминают оккупацию.

Бронемашина турецких войск насмерть задавила мотоциклиста в Алеппо

Группировки ССА на севере Сирии, ранее воевавшие с правительственными силами, используются для давления на курдов. При этом Турция создала в Сирии собственные управленческие органы, которыми частично заправляют боевики: мирных жителей заставляют вводить «временные удостоверения личности», оправдывая это борьбой с курдскими отрядами.

Бронемашина турецких войск насмерть задавила мотоциклиста в Алеппо

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Автор: Тимофей Булочкин
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