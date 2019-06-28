Бронемашина турецких войск насмерть задавила мотоциклиста в Алеппо

Мирный житель погиб во время прохождения конвоя армии Турции на севере сирийской провинции Алеппо: мотоциклист попал под колеса бронемашины и моментально скончался.

Отмечается, что водитель бронеавтомобиля, как и его товарищи, не остановились для выяснения обстоятельств трагедии - они поехали дальше, не обратив внимания на гибель сирийца, сообщает ФАН.

«Это не первый подобный случай, и безразличие турков к жизни и смерти простых сирийцев не является чем-то удивительным», — отмечает информационный канал Syria Post.

#فيديو أمس الأربعاء مدرعة من الجيش التركي تقوم بدهس رجل سوري بمدينة جرابلس بريف حلب كان يستقل دراجة نارية السائق التركي والرتل التركي كاملا لم يكترث لحياة الرجل الذي فارق الحياة ولم يتوقفوا لاسعافه ابداً حادثة الدهس هذه ليست الاولى وعدم اكتراث الاتراك لحياة السوريين ليس مفاجئاً pic.twitter.com/mzspsVWGku — سوريا بوست (@syriapost1) 27 июня 2019 г.

Подчеркивается, что турецкие военные никогда не несут ответственности за инциденты и даже гибель сирийских граждан. Турецкая армия зашла в Сирию в 2016 году под предлогом борьбы с курдами — «Рабочей партией Курдистана», но после взятия Африна действия турецких сил все больше напоминают оккупацию.

Группировки ССА на севере Сирии, ранее воевавшие с правительственными силами, используются для давления на курдов. При этом Турция создала в Сирии собственные управленческие органы, которыми частично заправляют боевики: мирных жителей заставляют вводить «временные удостоверения личности», оправдывая это борьбой с курдскими отрядами.