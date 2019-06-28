Путин принес термокружку на ужин в честь лидеров стран G20

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, почему Владимир Путин пришел на ужин в честь лидеров стран G20 с термосом. На кадрах, сделанных за ужином, видно, что глава РФ пьет из белого термостакана.

Президент пьет из этого термоса чай, объяснил представитель Кремля. Он нередко использует термокружку во время участия в различных мероприятиях.

На ужине в Осаке Путин после тоста японского лидера Синдзо Абэ чокнулся своей термокружкой с бокалом американского коллеги Дональда Трампа.

Как пишут СМИ, напиток Трампа напоминал колу. Масс-медиа ранее неоднократно отмечали, что Трамп любит эту газировку. Сам президент США не отрицал, что любит колу и гамбургеры, но рассказывал, что старается питаться правильно.