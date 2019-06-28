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15:56   28 Июня 2019
Россия

Первый корейский культурный центр появится в Петербурге

Первый корейский культурный центр появится в Петербурге

Корейский культурный центр и Центр Седжон может открыться в Петербурге. В Москве аналогичный центр, где россияне изучают корейский язык, открыт в 2006 году.

Об этом в беседе с изданием «Петербургский дневник» рассказал Генеральный консул Республики Корея Квон Дон Сок. По его словам, корейская сторона сейчас предпринимает усилия, чтобы создать в Северной столице такой 

«Генконсульство активно продвигает различные мероприятия в области публичной дипломатии для знакомства с корейской культурой», — рассказал Генеральный консул. 

Корейский культурный центр, открытый в Москве в 2006 году, играет важную роль в распространении корейской культуры. Основная деятельность центра — проведение мероприятий, знакомящих россиян с корейской культурой. В столице проходят концерты, выставки, кинопоказы, представляющие традиционную и современную культуру Южной Кореи.

Центр Седжон открылся в Москве в стенах школы Вон Гван в 2008 году по поручению корейского правительства целью обучения россиян языку.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#петербург #республика корея #культурный центр

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