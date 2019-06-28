Испытания атомного ледокола «Арктика» состоятся в декабре

Испытания головного атомного ледокола проекта 22220 «Арктика» должны будут состояться в декабре. Об этом сообщил гендиректор Балтийского завода Алексей Кадилов. Речь об этом зашла в ходе беседы с врио губернатора Петербурга Александром Бегловым.

Градоначальник в пятницу, 28 июня, посетил завод.

Ранее сообщалось, что ходовые испытания ледокола начнутся до конца года, а в 2020 году его сдадут Росатому.

«Это первый ледокол. Мы должны запустить реактор и провести все испытания и в декабре уйти в море… Если все получится, уходим в море и передаем потом в опытную эксплуатацию в Мурманск», — отметил Кадилов.

Кроме «Арктики» на Балтийском заводе строятся ледоколы этого же проекта «Сибирь» и «Урал». Они необходимы для обеспечения российского лидерства в Арктике. Эти суда смогут проводить караваны кораблей в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров.