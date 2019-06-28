Испытания атомного ледокола «Арктика» состоятся в декабре
Испытания головного атомного ледокола проекта 22220 «Арктика» должны будут состояться в декабре. Об этом сообщил гендиректор Балтийского завода Алексей Кадилов. Речь об этом зашла в ходе беседы с врио губернатора Петербурга Александром Бегловым.
Градоначальник в пятницу, 28 июня, посетил завод.
Ледокол «Урал» перебазирован на достроечную набережную https://t.co/fsZ1USU09I pic.twitter.com/Njemq9jSwB— Атомная энергия 2.0 (@AtomicEnergyRu) June 26, 2019
Ранее сообщалось, что ходовые испытания ледокола начнутся до конца года, а в 2020 году его сдадут Росатому.
«Это первый ледокол. Мы должны запустить реактор и провести все испытания и в декабре уйти в море… Если все получится, уходим в море и передаем потом в опытную эксплуатацию в Мурманск», — отметил Кадилов.
Кроме «Арктики» на Балтийском заводе строятся ледоколы этого же проекта «Сибирь» и «Урал». Они необходимы для обеспечения российского лидерства в Арктике. Эти суда смогут проводить караваны кораблей в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров.
Сегодня коллектив завода в честь дня судостроителя посетила администрация СПБ с поздравлениями и почетными грамотами pic.twitter.com/L809OLuBBY— Прогрессивная Россия (@russia_progress) June 28, 2019