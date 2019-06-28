Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Испытания атомного ледокола «Арктика» состоятся в декабре

Испытания атомного ледокола «Арктика» состоятся в декабре

 Первый корейский культурный центр появится в Петербурге

Первый корейский культурный центр появится в Петербурге
ДНР и ЛНР освободили четырех украинских пленных

ДНР и ЛНР освободили четырех украинских пленных

 МИД Грузии отказался давать гарантии безопасности российским туристам

МИД Грузии отказался давать гарантии безопасности российским туристам

Зачем Мэй за месяц до отставки встретилась с Путиным на G20

Зачем Мэй за месяц до отставки встретилась с Путиным на G20

 Документальный фильм об иностранном вмешательстве в протесты сняли в Судане

Документальный фильм об иностранном вмешательстве в протесты сняли в Судане
Испытания атомного ледокола «Арктика» состоятся в декабре

Испытания атомного ледокола «Арктика» состоятся в декабре

 Первый корейский культурный центр появится в Петербурге

Первый корейский культурный центр появится в Петербурге
ДНР и ЛНР освободили четырех украинских пленных

ДНР и ЛНР освободили четырех украинских пленных

 МИД Грузии отказался давать гарантии безопасности российским туристам

МИД Грузии отказался давать гарантии безопасности российским туристам

Зачем Мэй за месяц до отставки встретилась с Путиным на G20

Зачем Мэй за месяц до отставки встретилась с Путиным на G20

 Документальный фильм об иностранном вмешательстве в протесты сняли в Судане

Документальный фильм об иностранном вмешательстве в протесты сняли в Судане
15:41   28 Июня 2019
Россия

Путин и глава ЮАР обсудили проекты в атомной и космической сферах

Путин и глава ЮАР обсудили проекты в атомной и космической сферах

Российский лидер обсудил с Сирилом Рамапосой проекты по добыче полезных ископаемых, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе встречи Путин и Рамапоса предметно обсудили отношения двух стран, поговорив о ряде конкретных проектов, касающихся добычи платины, сфер РЖД, Росатома, а также использования базовой станции ГЛОНАСС.

Рамапоса с признательностью принял приглашение на саммит Россия - Африка, который пройдет в Сочи в октябре. Он также подчеркнул, что планирует нанести отдельный визит в Россию, отметил Песков.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#россия #путин #песков #политика #юар #рамапоса

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...