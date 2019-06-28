Путин и глава ЮАР обсудили проекты в атомной и космической сферах

Российский лидер обсудил с Сирилом Рамапосой проекты по добыче полезных ископаемых, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе встречи Путин и Рамапоса предметно обсудили отношения двух стран, поговорив о ряде конкретных проектов, касающихся добычи платины, сфер РЖД, Росатома, а также использования базовой станции ГЛОНАСС.

Рамапоса с признательностью принял приглашение на саммит Россия - Африка, который пройдет в Сочи в октябре. Он также подчеркнул, что планирует нанести отдельный визит в Россию, отметил Песков.