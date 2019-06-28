Документальный фильм об иностранном вмешательстве в протесты сняли в Судане

Документальный фильм «Суданская весна» показал вмешательство иностранных сил в недавние протесты в Хартуме и рассказал, как Запад пытается превратить страну в сырьевой придаток.

После завершения диктатуры Омара аль-Башира 11 апреля власть в стране взял в свои руки Переходный военный совет — временное правительство, обеспечивающее стабильность в Судане до момента формирования гражданских властей.

В фильме отмечается, что заинтересованные иностранные лица вмешиваются в шаткую ситуацию в африканской стране через оппозиционного политика, главу партии «Суданский конгресс» Омара аль-Дигейра. Послов Нидерландов, Франции, Германии, Евросоюза, Канады и Испании представитель оппозиции принимал у себя дома. При этом в суданских антиправительственных партиях уже давно работают западные специалисты, сообщает ФАН.

«Большинство политических эмигрантов попали под влияние западных государств. Муххамад Юсиф — член Ассоциации суданских профессионалов (АСП). Получил [степень] доктора в Великобритании. Муххамад аль-Асбат, тоже член АСП. Более 5 лет живет во Франции. Либералы тоже там — Адиль Абдель Аати живет в Польше… И можно упомянуть еще и других подобных политиков. Разве можно бороться за народ Судана из кафе в Париже?» — комментирует ситуацию старший инспектор Сабир Али Бурсали.

Ранее сообщалось, что западные политики активно посещают демонстрации в Хартуме: в самый разгар событий там побывали посол Нидерландов Карин Боуэн и генконсул посольства Британии Дэвид Леллиот вместе с послом Швеции Гансом Хендриком Лунквистом, а спустя несколько дней африканскую страну посетили посол Италии Фабрицио Лобассо и посол Франции Эмануэль Блатман.