Саммит G20 в Стране восходящего солнца отбросил тень на либеральное мироустройство

Одновременно со встречами глав государств на G20 в Японии за круглым столом 28 июня в Москве политологи обсудили ключевые темы повестки саммита в Осаке.

Эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев предположил, что либеральная модель экономики исчерпала себя и нуждается в пересмотре со стороны государств.

«Переход можно провести только совместными усилиями, надо уходить от политики протекционизма и смотреть на то, что объединяет мир. Ничто так не будет связывать глобальную экономику, как цифровая экономика», — говорит Беляев.

Руководитель программы двух дипломов НИУ ВШЭ и Университета Кенхи «Экономика и политика в Азии» Денис Щербаков согласился с Беляевым и отметил, что мир стремится к «аристократическому устройству».

«Международные блоки начинают играть настолько мощную роль в политике, что на фоне этого представление, будто каждое небольшое государство может повлиять на мировые процессы, указывает на то, что либеральная идея устарела»,— уточнил Щербаков.

С 28 по 29 июля в японской Осаке в 14-й раз встречаются главы крупнейших экономик мира. Во время саммита мировые лидеры обсудят вопросы экономического роста, а также проблему неравенств между странами. Накануне саммита британское издание The Financial Times опубликовало интервью с Владимиром Путиным. Президент РФ выразил мнение о том, что либеральная идея «пережила свою цель», когда общественность выступила против иммиграции, открытых границ и мультикультурализма.