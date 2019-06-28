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 Первый корейский культурный центр появится в Петербурге

Первый корейский культурный центр появится в Петербурге
ДНР и ЛНР освободили четырех украинских пленных

ДНР и ЛНР освободили четырех украинских пленных

 МИД Грузии отказался давать гарантии безопасности российским туристам

МИД Грузии отказался давать гарантии безопасности российским туристам

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15:14   28 Июня 2019
Россия

Кремль согласен со словами Туска, что авторитаризм себя изжил

Кремль согласен со словами Туска, что авторитаризм себя изжил

Кремль согласен с высказыванием премьера Польши Дональда Туска о том, что авторитаризм и власть олигархов себя изжили. Эффективной системой это являться не может, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет ФАН.

Ранее премьер Польши прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о либерализме. Он отметил, что тот, кто говорит, что либеральная демократия изжила себя, фактически заявляет, что себя изжили свободы и права человека.

Журналисты поинтересовались у Пескова, как бы Кремль ответил Туску.

«Если где-то есть авторитаризм, то это опять же вопрос народов таких стран. Не нам их судить и не нам пытаться изменить строй и власть в этих странах», — сказал представитель Кремля.

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #польша #песков #туск #либерализм

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