Кремль согласен с высказыванием премьера Польши Дональда Туска о том, что авторитаризм и власть олигархов себя изжили. Эффективной системой это являться не может, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет ФАН.

Ранее премьер Польши прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о либерализме. Он отметил, что тот, кто говорит, что либеральная демократия изжила себя, фактически заявляет, что себя изжили свободы и права человека.

Журналисты поинтересовались у Пескова, как бы Кремль ответил Туску.