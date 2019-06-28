Песков объяснил заявление Путина о кризисе либерализма

Российскому лидеру Владимиру Путину близки идеи либерализма, однако он против их принудительного навязывания, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает ФАН.

Ранее в интервью Financial Times Путин заявил, что либеральная идея устарела и противоречит интересам большинства населения.

«В интервью Путин говорил о том, что когда идеи либерализма начинают навязывать другим, когда начинают считать неверными отличные от либерализма идеи, сами по себе эти идеи дискредитируются, и наступает некая инфляция идей либерализма», - сказал Песков.

Путин подверг критике навязывание всего нетрадиционного во всех областях даже тем, кто не может это принять в силу религиозных, культурных или иных особенностей, подчеркнул представитель Кремля.