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15:13   28 Июня 2019
Россия

Песков объяснил заявление Путина о кризисе либерализма

Песков объяснил заявление Путина о кризисе либерализма

Российскому лидеру Владимиру Путину близки идеи либерализма, однако он против их принудительного навязывания, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает ФАН.

Ранее в интервью Financial Times Путин заявил, что либеральная идея устарела и противоречит интересам большинства населения.

«В интервью Путин говорил о том, что когда идеи либерализма начинают навязывать другим, когда начинают считать неверными отличные от либерализма идеи, сами по себе эти идеи дискредитируются, и наступает некая инфляция идей либерализма», - сказал Песков.

Путин подверг критике навязывание всего нетрадиционного во всех областях даже тем, кто не может это принять в силу религиозных, культурных или иных особенностей, подчеркнул представитель Кремля.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #путин #песков #политика #либерализм

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