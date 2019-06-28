Систему управления стаей беспилотников продемонстрировали на «Армии-2019»

Систему «Стая-93» презентовали на стенде Минобороны РФ на форуме «Армия-2019». Она может управлять малыми беспилотниками для массированного удара. Разработкой занимался военно-учебный научный центр ВВС РФ, пишет РИА Новости.

Старший преподаватель центра Дмитрий Лопаткин рассказал, что в каждой подобной стае есть ведущий и ведомые, которые видят первого через инфракрасные камеры. Если ведущий будет сбит, его место займет другой БПЛА.

«Само число дронов в стае можно увеличивать до бесконечности – все зависит от конкретной боевой задачи», — сообщил Лопаткин.

Он добавил, что «Стая-93» состоит из монопланов «СОМ-93». Боевая нагрузка каждого такого беспилотника — 2,5 килограмма. При массированной атаке по объектам противника можно достичь серьезного эффекта.