Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Испытания атомного ледокола «Арктика» состоятся в декабре

Испытания атомного ледокола «Арктика» состоятся в декабре

 Первый корейский культурный центр появится в Петербурге

Первый корейский культурный центр появится в Петербурге
ДНР и ЛНР освободили четырех украинских пленных

ДНР и ЛНР освободили четырех украинских пленных

 МИД Грузии отказался давать гарантии безопасности российским туристам

МИД Грузии отказался давать гарантии безопасности российским туристам

Зачем Мэй за месяц до отставки встретилась с Путиным на G20

Зачем Мэй за месяц до отставки встретилась с Путиным на G20

 Документальный фильм об иностранном вмешательстве в протесты сняли в Судане

Документальный фильм об иностранном вмешательстве в протесты сняли в Судане
Испытания атомного ледокола «Арктика» состоятся в декабре

Испытания атомного ледокола «Арктика» состоятся в декабре

 Первый корейский культурный центр появится в Петербурге

Первый корейский культурный центр появится в Петербурге
ДНР и ЛНР освободили четырех украинских пленных

ДНР и ЛНР освободили четырех украинских пленных

 МИД Грузии отказался давать гарантии безопасности российским туристам

МИД Грузии отказался давать гарантии безопасности российским туристам

Зачем Мэй за месяц до отставки встретилась с Путиным на G20

Зачем Мэй за месяц до отставки встретилась с Путиным на G20

 Документальный фильм об иностранном вмешательстве в протесты сняли в Судане

Документальный фильм об иностранном вмешательстве в протесты сняли в Судане
15:25   28 Июня 2019
Россия

Систему управления стаей беспилотников продемонстрировали на «Армии-2019»

Систему управления стаей беспилотников продемонстрировали на «Армии-2019»

Систему «Стая-93» презентовали на стенде Минобороны РФ на форуме «Армия-2019». Она может управлять малыми беспилотниками для массированного удара. Разработкой занимался военно-учебный научный центр ВВС РФ, пишет РИА Новости.

Старший преподаватель центра Дмитрий Лопаткин рассказал, что в каждой подобной стае есть ведущий и ведомые, которые видят первого через инфракрасные камеры. Если ведущий будет сбит, его место займет другой БПЛА.

«Само число дронов в стае можно увеличивать до бесконечности – все зависит от конкретной боевой задачи», — сообщил Лопаткин.

Он добавил, что «Стая-93» состоит из монопланов «СОМ-93». Боевая нагрузка каждого такого беспилотника  — 2,5 килограмма. При массированной атаке по объектам противника можно достичь серьезного эффекта.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#вооружение #беспилотник #армия и опк #армия-2019 #стая-93

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...