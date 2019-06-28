Путин провел встречу в формате РФ-Индия-Китай в рамках G20

Российский лидер Владимир Путин в рамках саммита G20 в Осаке провел встречу в формате РИК (Россия—Индия—Китай). Такой формат проходит на полях «двадцаток» и других международных мероприятий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Об этом сообщает ФАН в пятницу, 28 июня. По словам Пескова, президенты акцентировали эффективность координации Москвы еще раз. Также из прошедших двусторонних встреч он отметил общение Путина с президентом США Дональдом Трампом.

«Конечно, ограниченность по времени не позволила углубленно обменяться мнениями по тем темам, которые были затронуты. Но тем не менее говорили и об уровне двусторонних торгово-экономических отношений, которые никоим образом не соответствуют потенциалу двух наших стран», — отметил Песков.

Стороны договорились посмотреть, какие факторы мешают развитию торгово-экономического обмена. Также Песков напомнил, что Путин пригласил Трампа в следующем году на 75-летие Победы. Приглашение главе США вышлют в ближайшее время.

Условились, что по линии соответствующих ведомств министр иностранных дел и госсекретарь, а также наш первый вице-премьер Силуанов и господин Мнучин, с американской стороны, продолжат обсуждение уже в более конкретном ключе.

Вторая двухсторонняя встреча состоялась с британским премьером Терезой Мэй, она прошла после долгого перерыва. Общение началось в формате тет-а-тет с переводчиком. Мэй говорила о деле Скрипалей, получила необходимые ответы со стороны российского президента. В расширенном составе стороны обсудили взаимную торговлю.

Есть понимание необходимости поиска механизмов по реанимации этого сотрудничества и взаимодействия в интересах бизнеса двух стран, — заявил Песков.

Кроме того, состоялся достаточно детальный обмен мнениями по Сирии, Украине и Ирану, отметил пресс-секретарь Кремля.