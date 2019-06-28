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Испытания атомного ледокола «Арктика» состоятся в декабре

Испытания атомного ледокола «Арктика» состоятся в декабре

 Первый корейский культурный центр появится в Петербурге

Первый корейский культурный центр появится в Петербурге
ДНР и ЛНР освободили четырех украинских пленных

ДНР и ЛНР освободили четырех украинских пленных

 МИД Грузии отказался давать гарантии безопасности российским туристам

МИД Грузии отказался давать гарантии безопасности российским туристам

Зачем Мэй за месяц до отставки встретилась с Путиным на G20

Зачем Мэй за месяц до отставки встретилась с Путиным на G20

 Документальный фильм об иностранном вмешательстве в протесты сняли в Судане

Документальный фильм об иностранном вмешательстве в протесты сняли в Судане
14:58   28 Июня 2019
Россия

Путин встретится с Юнкером на полях G20

Путин встретится с Юнкером на полях G20

Российский лидер Владимир Путин в рамках G20 встретится 28 июня с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Встречу анонсировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, в настоящее время глава РФ находится на приеме премьер-министра Японии Синдзо Абэ в честь гостей саммита. После мероприятия президент отправится в гостиницу, где пройдут еще три двусторонние встречи - с французским коллегой Эммануэлем Макроном, с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином, а также с главой ЕК.

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Автор: Ольга Шпакова
#путин #песков #g20 #политика #юнкер #весь мир

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