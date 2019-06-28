Путин встретится с Юнкером на полях G20

Российский лидер Владимир Путин в рамках G20 встретится 28 июня с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Встречу анонсировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, в настоящее время глава РФ находится на приеме премьер-министра Японии Синдзо Абэ в честь гостей саммита. После мероприятия президент отправится в гостиницу, где пройдут еще три двусторонние встречи - с французским коллегой Эммануэлем Макроном, с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином, а также с главой ЕК.